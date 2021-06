Uma atualização informática do portal e-Balcão impediu que milhares de contribuintes pudessem interagir com a Administração Fiscal durante uma semana, apurou o CM. O problema, identificado e resolvido no passado dia 10, colocou uma pressão acrescida nos serviços de Finanças que se viram confrontados com milhares de emails de contribuintes que pediam esclarecimentos sobre como atuar, uma vez que não conseguiam abrir as mensagens ...