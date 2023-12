Apenas Lisboa, Porto e Setúbal batem salário médio

As remunerações totais declaradas à Segurança Social por trabalho dependente apresentaram um valor médio de 1311 euros em setembro, uma variação face ao mesmo mês do ano passado de 5,3%, de acordo com a mais recente síntese estatística da Segurança Social, divulgada na sua página online.



Está em causa um recuo percentual face ao início de 2023, em que, tal como o CM noticiou, o salário médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem no nosso país registava uma subida de 7,8% face a janeiro do ano anterior, em linha com a inflação registada no ano passado.









