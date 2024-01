A avaliação das candidaturas ao Programa de Apoio a Edifícios Mais Sustentáveis, iniciativa do Governo que prevê comparticipações de até 85% do valor investido em obras para melhorar a eficiência energética das casas, poderá arrancar com três meses de atraso. Fonte oficial do Ministério do Ambiente explicou ao CM que “os contratos a celebrar com as equipas de avaliadores necessitam de ser visados pelo Tribunal de Contas, e esse processo ainda não está concluído”.









