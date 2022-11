A fatura do apoio extraordinário às famílias pago em outubro (125 euros para os portugueses que ganham até 2700 euros brutos por mês, acrescido de 50 euros por cada filho, sem limite de rendimentos) fez diminuir o saldo orçamental em 2,7 mil milhões de euros, e chegou no mesmo dia em que foi aprovado o Orçamento do Estado para 2023 com os votos da maioria socialista, abstenções do PAN e Livre, e votos contra das restantes forças partidárias.