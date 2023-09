O Governo tenciona começar a pagar mais cedo a bonificação de juros às famílias que têm taxas de esforço acima de 35%. Ao que o CM apurou, as alterações, entre as quais o alargamento do apoio à bonificação, estão a ser preparadas pelo Ministério das Finanças e deverão ser aprovadas na próxima semana.









