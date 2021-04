Apoios às empresas "disparam" no 1.º trimestre para 1.182 milhões de euros

Os apoios às empresas para compensar o confinamento durante o contexto da atual pandemia de covid-19 "dispararam" no primeiro trimestre deste ano e atingiram 1.182 milhões de euros.

Segundo dados divulgados hoje à Lusa por fonte oficial do Ministério das Finanças, em antecipação à síntese de execução orçamental, que será publicada esta tarde, "este valor corresponde a 84% da verba executada em todo o ano de 2020, um aumento de cerca de 150% face à média mensal de 2020".

Entre os apoios às empresas, as Finanças destacam as medidas de apoios a custos fixos das empresas no âmbito do programa Apoiar, que têm uma execução de 533 milhões de euros no primeiro trimestre e já mais do que triplicaram em 2021 face ao valor de todo o ano de 2020.