Aposta nas energias não é feita à custa dos consumidores, diz ministro do Ambiente

O ministro do Ambiente e Ação Climática garantiu hoje que a aposta do Governo nas energias renováveis não é feita à custa dos consumidores, que vão poupar dinheiro quando as centrais solares estiverem em funcionamento.

Falando no parlamento num debate sobre política setorial o ministro João Pedro Matos Fernandes explicou que se as centrais do leilão solar de 2019 estivessem em exploração os consumidores teriam poupado, desde o início do ano, cerca de 35 milhões de euros, que seriam 45 milhões se fosse tido em conta o segundo leilão (para energia solar).

Por isso vamos continuar, disse, com um novo leilão, "já em setembro, agora para as superfícies da água das albufeiras".