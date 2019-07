Apreendidas notas falsas avaliadas em mais de meio milhão de euros

Foram retiradas de circulação no primeiro semestre deste ano mais de 7400 notas falsificadas, revelou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP). A maioria das cópias, cerca de 80%, dizia respeito a notas de 20 e de 50 euros. O valor global destas réplicas corresponderia a mais de 570 mil euros.De acordo com a informação avançada pelo BdP, as notas contrafeitas retiradas de circulação nos primeiros seis meses do ano representaram um aumento na ordem dos 10% face ao segundo semestre de 2018, quando o número de cópias recolhidas foi de 6757, num valor superior a 304 mil euros.O maior número de notas contrafeitas foi de 50 euros (3436) e de 20 euros (2486), tendo ainda sido apreendidas 524 notas de 100 euros, 291 de 200 euros e 479 de 500 euros. As notas menos copiadas foram as de cinco euros (45) e de 10 euros (166), ainda segundo o banco central.Sob a forma de alerta, o regulador lembra que "é importante saber reconhecer a autenticidade das notas no momento em que são recebidas, dado que não é possível trocar uma nota contrafeita por uma nota genuína".Para combater a contrafação, o Banco Central Europeu introduziu novos elementos de segurança nas notas de 100 euros e 200 euros, da chamada série Europa, que contam com um holograma-satélite e um número esmeralda para dificultar o trabalho dos falsificadores.Contrariamente a Portugal, onde aumentou (cerca de 10%) o número de notas de euro contrafeitas retiradas de circulação, na restante Europa foi registado um decréscimo de 4,2% no primeiro semestre deste ano, face aos últimos seis meses de 2018.Segundo dados do Banco Central Europeu (BCE) divulgados ontem, no conjunto dos países da UE foram recolhidas, entre janeiro e final de junho, 251 mil réplicas de notas de euro. A mesma fonte adianta que cerca de 80% dessas notas falsificadas eram de 20 e de 50 euros.