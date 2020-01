Apreendidos 1,2 milhões de euros em notas falsas

Foram mais de 16 mil as notas falsas de euro retiradas de circulação no nosso país no decorrer do ano passado, segundo dados do Banco de Portugal (BdP). No conjunto, equivaleriam a um montante superior a 1,2 milhões de euros.

No computo geral, as notas contrafeitas apreendidas em 2019 foram em número inferior às mais de 18 mil cópias recolhidas no ano precedente. Contudo, o valor associado a essas falsificações acresceu de forma ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.01.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

br />