Arresto da Justiça deixa 1800 trabalhadores sem salário

Uma fraude fiscal num valor superior a 20 milhões de euros está a deixar sem salários mais de 1800 trabalhadores. Em causa estão as empresas Ambiente & Jardim SA, Ambiente & Jardim II e Clean Services Lda, que prestam serviços de limpeza a vários hospitais, câmaras municipais , Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, CP e REFER, e que no passado mês de maio foram objeto de uma operação da Autoridade Tributária (AT) e da Segurança Social.Na Operação Lava-Tudo realizaram-se 27 buscas em Lisboa e Setúbal e registou-se uma detenção. No seguimento da investigação, a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (DIAP), foi pedido o arresto preventivo de créditos daquelas empresas que continuam a laborar. Em consequência desse arresto, as sociedades deixaram de ter dinheiro em caixa para pagar aos trabalhadores. Face a esta situação foi requerido ao juiz que autorizasse desbloquear o dinheiro para pagamento dos salários, algo que o magistrado Ivo Rosa autorizou.