Assista aqui em direto à webinar do Prémio Nacional de Agricultura

O BPI e a Cofina (Correio da Manhã e Jornal de Negócios) promovem a 9ª edição do Prémio Nacional de Agricultura, que conta com o alto Patrocínio do Ministério da Agricultura e o apoio da PwC.

O PNA foi criado com o objetivo de promover, incentivar e premiar os agricultores e as empresas portuguesas que se distingam como casos de sucesso nos setores da Agricultura, Agroindústria, Florestas e Pecuária em Portugal.

Esta segunda-feira, realiza-se uma webinar que contará com Pedro Barreto, administrador do BPI. O evento, quer irá debater os novos desafios da exportação na agroalimentar, começa às 10h00.



Assista aqui em direto à webinar: