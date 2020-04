Associação Automóvel de Portugal incentiva ao abate de automóveis

O incentivo ao abate de veículos em fim de vida é uma das medidas proposta pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) para minimizar o impacto da suspensão de atividade. Com uma só iniciativa, o governo promovia a renovação do parque automóvel e a revitalização do comércio de veículos ligeiros, diz aoo secretário-geral da associação, sublinhando que nas duas primeiras semanas deste mês o setor registou uma queda de 86% nas vendas.A criação deste mecanismo - já usado na crise financeira de 2009, recorda Hélder Pedro - permitiria assim apoiar a retirada de circulação de veículos com mais de doze anos e, em simultâneo, introduzir outro menos poluente. Com esse objetivo, o plano que a ACAP propôs, e que deverá ser debatido em breve com o Governo, prevê também "o aumento imediato da linha de apoio à compra de veículos elétricos que deverá ver a sua dotação aumentada em cem por cento".Outra das medidas propostas para apoiar o setor, aliviando a carteira dos consumidores, está a suspensão da cobrança do Imposto Único de Circulação (IUC)Por fim, a ACAP defende ainda a criação de uma linha de crédito específica para o setor automóvel em que parte do capital seja a fundo perdido.As mais recentes linhas de crédito já estão acessíveis mas, à semelhança de outros setores, "pensamos que a situação é de tal forma complicada que precisava de uma componente a fundo perdido", acrescenta o secretário-geral da ACAP.