Associação Portuguesa de Bancos diz que banca ainda não é rentável apesar dos lucros

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) considera que, apesar dos lucros, o sistema bancário ainda não é rentável e diz que o setor precisa de fazer mais cortes na sua estrutura para reduzir custos.

Em conversa com a Lusa, o secretário-geral da APB, Norberto Rosa, afirmou que se fala muito em resultados absolutos nos bancos (os bancos tiveram lucros agregados de 2.013 milhões de euros em 2021, o que a APB atribui à redução das imparidades de crédito e amento do produto bancário, sobretudo pelos resultados de operações financeiras devido ao bom momento dos mercados financeiros em 2021), quando "o importante é a remuneração do capital", pelo que defende uma avaliação destes resultados dos bancos em termos relativos.

Segundo o responsável da associação que representa os bancos, o 'return on equity' (retorno sobre o património) dos bancos a operar em Portugal era de 5,4% em dezembro de 2021 (acima dos 0,5% de 2020 e 4,8% de 2019). Contudo, apesar da melhoria, refere que fica abaixo da média da zona euro (7%), o que significa que "o custo de oportunidade de investimento na banca não é positivo". O valor que permitiria a remuneração do capital seria um ROE entre 8% a 10%, afirmou.