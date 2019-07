Associação Portuguesa de Bancos sem "alerta vermelho" sobre dívida pública

A Associação Portuguesa de Bancos (APB) considerou esta terça-feira, no parlamento, que não há qualquer alerta vermelho quanto à dívida pública detida pelos bancos e que é mesmo provável que aumente face ao menor risco e à rendibilidade que oferece."É natural que de futuro o aumento de exposição possa continuar a ocorrer", disse o secretário-geral da APB, Norberto Rosa, na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, considerando que a alternativa seria os bancos investirem em outros ativos com pouca rendibilidade e em que "o aumento do risco é muito superior".A diretora-geral da APB, Catarina Cardoso, explicou, por seu lado, que os bancos são obrigados a ter ativos de elevada qualidade, em que se inclui dinheiro ('cash'), depósitos no banco central e dívida soberana em moeda do país, pelo que perante a excessiva liquidez (uma vez que têm recebido muito mais depósitos do que os que transformam em crédito) e o preço cobrado para terem depósitos no Banco Central Europeu escolhem investir parte importante em dívida soberana."Não estão a reduzir a sua exposição e não o vão conseguir fazer, sobre pena de penalizar a rendibilidade", disse.Ainda assim, acrescentou, a dívida de Portugal representa 65% da dívida pública detida pelos bancos que operam em Portugal, abaixo da proporção de vários países europeus (como Espanha ou França).Norberto Rosa disse ainda que se tem assistido a um movimento de grandes empresas multinacionais ou investidores estrangeiros a "virem fazer depósitos nos bancos nacionais" perante o facto de haver países em que os bancos praticam taxas de juro negativas (ou seja, cobram aos clientes para aceitarem depósitos), o que em Portugal é proibido, levando a um excesso de liquidez que os bancos têm de aplicar.O responsável considerou importante acompanhar a situação da elevada dívida pública detida pelos bancos, mas afirmou "que não existe um alerta vermelho".O Relatório de Estabilidade Financeira do Banco de Portugal (BdP), divulgado em junho, considerou que uma das fragilidades do sistema financeiro português é a "elevada exposição" a "títulos de dívida pública soberana", o que faz com que fique "particularmente sensível a reavaliações dos prémios de risco nos mercados financeiros internacionais".A dívida pública representava em 2018 cerca de 12% do ativo total detido pelos bancos portugueses, sendo que a dívida portuguesa representava 9% do ativo, acima do valor que tinham no final de 2008.Desde 2011, o sistema bancário português aumentou também a sua exposição a títulos de dívida pública de outros países da área do euro, nomeadamente Espanha e Itália, segundo o relatório de estabilidade financeira do Banco de Portugal.