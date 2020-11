Um grupo de associados do Montepio, onde se integra o ex-banqueiro João Costa Pinto e o economista Eugénio Rosa, exigem um “plano de emergência” ao Governo para o grupo Montepio, que permita “corrigir os desequilíbrios financeiros” da mutualista e libertar o Banco Montepio dos ativos problemáticos .





“Pessoalmente, acho que a forma tecnicamente menos complexa de reequilíbrio passará pelo banco”, diz Costa Pinto, sugerindo também a criação de um veículo “para onde possam ser transferidos os ativos menos rentáveis”, ou seja, a limpeza do balanço do banco através da retirada do crédito problemático. Um aumento de capital não é totalmente posto de parte, “desde que seja garantido o controlo do banco pela mutualista”, explicou.