Encher um depósito de 50 litros com gasolina 95 ou gasóleo simples custa agora mais 12 euros do que há um ano, de acordo com os valores médios mensais disponibilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Hoje, os preços dos combustíveis deverão voltar a subir, estando previsto um aumento de dois cêntimos no gasóleo e de um cêntimo na gasolina.