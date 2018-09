Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atividade económica e consumo privado voltam a recuar em agosto

Indicador coincidente mensal para a atividade económica recuou para 1,6% face aos 1,8% de julho.

11:58

O indicador coincidente para a atividade económica manteve em agosto a descida iniciada em outubro de 2017 e o indicador para o consumo privado também recuou no passado mês, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).



Segundo o BdP, no mês passado, "o indicador coincidente mensal para a atividade económica manteve a trajetória descendente iniciada em outubro de 2017", enquanto o indicador coincidente mensal para o consumo privado manteve o perfil de redução registado desde março de 2018.



Assim, o indicador coincidente mensal para a atividade económica recuou para 1,6% face aos 1,8% de julho, enquanto o indicador coincidente mensal para o consumo privado diminuiu para 1,6% em agosto, contra 1,8% em julho.



Segundo o BdP, os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico.