Se a proposta de alteração 1743 C ao Orçamento do Estado para 2024, apresentada pelo Partido Socialista (PS), for avante, os contribuintes terão para o ano mais um anexo do IRS para preencher. Trata-se da obrigatoriedade de declararem em Portugal todos os rendimentos que recebem de outros países, bem como todos os ativos (sejam eles financeiros ou outros) que possuam em “territórios ou regiões com regime fiscal claramente mais favorável”.









