A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) registou 4304 reclamações no terceiro trimestre, menos 875 do que no trimestre anterior, de acordo com o balanço divulgado esta segunda-feira. Na maior parte dos casos, as empresas respondem no prazo previsto na lei, já que se não o fizerem terão de compensar os consumidores, no mínimo, em cinco euros.









Esta compensação é devida pelos comercializadores de eletricidade e gás natural quando não cumprem o tempo previsto de resposta a uma reclamação, ou seja, 15 dias úteis. Em regra, os clientes são compensados no valor da fatura seguinte.

As queixas apresentadas nos livros de reclamação seguem assim para a ERSE, que, caso a resposta não satisfaça o cliente, pode intervir na resolução de problemas. Mais de 70% das queixas apresentadas nos últimos trimestres dizem respeito ao setor elétrico.





A faturação, contrato de fornecimento e práticas comerciais desleais constituem os principais temas reclamados, representando 42,6% do total de queixas registadas no terceiro trimestre, segundo ainda a ERSE.