Atrasos no processamento das pensões por parte da Segurança Social levaram a que cerca de cinco mil reformados que se aposentaram em setembro e outubro do ano passado não tenham recebido o bónus de meia pensão, como os restantes beneficiários abrangidos pela medida.Este bónus foi pago em outubro a todos os pensionistas com prestações mensais até 5318 euros, mas o grupo referido, tal como noticiou esta terça-feira o ‘Dinheiro Vivo’, só começou a receber a prestação (referente a setembro e outubro) em novembro. O atraso levou assim a que ficassem excluídos do pagamento.