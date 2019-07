Afinal a exclusão de Mário Centeno da lista de candidatos à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI) poderá ter sido falsa partida, já que as autoridades governamentais gaulesas garantem que permanecem em cima da mesa das possibilidades para a sucessão de Christine Lagarde cinco nomes, entre eles o do ministro português das Finanças e líder do Eurogrupo.



Em atualização

Ver comentários