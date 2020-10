A auditoria recomendada pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco sobre a reestruturação da dívida do grupo Promovalor, ligado a Luís Filipe Vieira, sofreu novo revés. Depois de ter estado congelada quase dois anos no Novo Banco, a análise independente voltou a parar, para que seja escolhida nova consultora, já que a PwC audita também as contas da SAD do Benfica, o que gera um potencial conflito de interesses.