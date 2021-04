Auditoria ao Novo Banco entregue hoje confirma importância das chamadas de capital

A auditoria da Deloitte ao Novo Banco, realizada depois da injeção de capital de 2020, relativa às contas de 2019, foi hoje recebida pelo Banco de Portugal (BdP), que salienta a importância do mecanismo de capitalização contingente.

"O Banco de Portugal recebeu hoje -- dentro do prazo que havia sido fixado -- o relatório da auditoria especial determinada pelo Governo nos termos do disposto na Lei n.º 15/2019, de 12 de fevereiro, na sequência do pagamento efetuado ao Novo Banco em maio de 2020", pode ler-se num comunicado hoje divulgado pelo Banco de Portugal.

A instituição liderada por Mário Centeno salienta que a auditoria especial "volta a confirmar a importância do mecanismo de capitalização contingente para a recuperação do balanço do Novo Banco e para a sua viabilidade".