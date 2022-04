A terceira auditoria especial ao Novo Banco (NB) arrasa a venda da sucursal do NB em Espanha. Os auditores consideram, segundo apurou o CM, que o negócio não tem justificação racional e que apenas foi feito para pedir uma nova injeção de capital ao Fundo de Resolução (FdR), entidade pública acionista do NB, com vista a cobrir as perdas registadas na operação.









