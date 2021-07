Aumento de preços das casas anula descida de juros

O ritmo de aumento dos preços das casas é superior à descida dos custos com os empréstimos, pelo que a vantagem dos juros estarem historicamente baixos é perdida com o agravamento dos valores do imobiliário. O preço médio da venda de imóveis subiu este ano 17,4%, pelo que o custo total de uma casa pode ser atualmente 30 mil euros mais cara do que há um ano.Portugal regista em 2021 a segunda taxa de juro mais baixa da Europa, apenas ultrapassado pela Finlândia. Segundo o Banco Central Europeu, Portugal e Finlândia são os únicos países da Zona Euro a apresentarem taxas de juro inferiores a 1%. De acordo com cálculos feitos pelo portal especializado ComparaJá.pt, as margens comerciais dos bancos (spreads) desceram 27,3% o ano passado, ao passar de uma média anualizada de 1,10% em 2019 para 0,80% em dezembro. Ora, segundo um estudo da Casafari, o preço das casas subiu 17,4%, mesmo em contexto de pandemia.