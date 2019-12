Aumento dos salários pressiona preço do pão

Os industriais da panificação não querem falar em aumento do preço do pão para o próximo ano, mas alegam uma "situação muito difícil" e consideram que "alguma coisa vai ter de ser feita"."O preço das matérias-primas não deve sofrer grandes alterações, mas é preciso ver que os salários, que representam 33% dos custos, vão aumentar e os fatores energéticos também", diz aoo industrial minhoto Albano Silva.A secretária-geral da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP) afirmou à Lusa que o preço do pão pode sofrer "ligeiras correções", mas recusou-se a falar em aumentos do preço da carcaça."O que poderá haver são ligeiras correções de preços e, mesmo estas, dependem de caso para caso", explicou Graça Calisto, salientando que, neste setor, não é fácil estabelecer valores certos, uma vez que "o preço e o peso do pão são livres".Mas se a ACIP não fala em aumentos de preços, os industriais dizem que esses aumentos são inevitáveis. "O salário mínimo vai aumentar, o que faz com que os outros vencimentos sejam atualizados; para além disso, sofremos este ano aumentos significativos do gás, da eletricidade e do gasóleo. O que podemos fazer? Se não aumentarmos os preços temos de fechar as portas", afirmou o industrial portuense João Cunha.O aumento dos salários pode ser determinante na atualização do preço do pão no próximo ano, mas a energia também tem um peso substancial (cerca de 20 por cento) nos custos de produção e, asseguram os industriais, esse fator aumentou cerca de dez por cento no último ano. Gás, eletricidade (no fabrico) e gasóleo (na distribuição) são os fatores energéticos mais relevantes na indústria da panificação e, embora os preços tenham subido em todos, o que mais aumentou foi mesmo o gasóleo.