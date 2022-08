O custo do mecanismo ibérico já começou a chegar aos consumidores. No caso de uma fatura da Iberdrola a que o CM teve acesso, ‘o ajuste Mibel’ teve um custo de 32,18 euros, elevando a fatura de julho para 115,36 euros, um agravamento superior a 86 euros face a maio de 2022.



O aumento não foi previamente comunicado, garante o beneficiário de tarifa social, nem sequer consta qualquer explicação na fatura enviada ao CM: apenas uma linha no detalhe da fatura ‘ajuste Mibel - consumo real’.









