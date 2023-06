As pensões de velhice e de invalidez da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações vão aumentar 3,57% a partir do próximo mês, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira em ‘Diário da República’. De acordo com o diploma, as pensões entre 291,48 euros e 960,86 euros não poderão ter um aumento inferior a 9,93 euros, enquanto as de valor superior a 960,86 euros e até 2882,58 euros aumentarão no mínimo 34,30 euros. Por sua vez, as pensões superiores a 2882,58 euros e até 5765,16 euros terão um aumento que não poderá ser inferior a 102,91 euros.









A portaria atualiza ainda os valores mínimos da pensão de invalidez e de velhice, passando estas a ser de 301,41 euros para os pensionistas do regime geral com carreira contributiva inferior a 15 anos. Também são atualizados os valores mínimos das pensões da CGA, em função do tempo de serviço, sendo de 281,68 euros para quem trabalhou na administração pública durante cinco a 12 anos e de 465,35 euros para quem tenha contabilizado mais de 30 anos.

As pensões de sobrevivência e preço de sangue iniciadas até 1 de janeiro deste ano também serão abrangidas pelo aumento intercalar, com valores mínimos entre os 17,16 euros e os 51,46 euros.





Por outro lado, o valor das pensões provisórias de invalidez que estejam a ser concedido à data da entrada em vigor é fixado em 231,88 euros. A correção da base das pensões, para aplicação integral da fórmula de atualização prevista na lei, deverá custar cerca de mil milhões de euros em 2024.