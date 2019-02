Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários das autarquias arriscam ter acerto na remuneração só em março

Governo fala em “processamento descentralizado”.

Por Beatriz Ferreira | 06:00

Os funcionários das autarquias abrangidos pela subida da remuneração-base na Função Pública para os 635 euros arriscam só receber no final de março o acréscimo salarial, juntamente com os retroativos a janeiro. O ‘atraso’ justifica-se com o "processamento descentralizado" de salários no setor público.



"Quando o diploma [do aumento do salário-base] entrou em vigor [na quinta-feira] a generalidade dos serviços já tinha terminado o seu processamento ordinário", disse esta sexta-feira aos jornalistas a secretária de Estado da Administração Pública, Fátima Fonseca.



O Governo ordenou, por isso, aos serviços que avançassem com um processamento extraordinário. Mas os acertos só estão garantidos, no salário de fevereiro, para os serviços em que o processamento é feito através da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública (ESPAP).



Deste grupo, sabe o CM, excluem-se as autarquias e a maioria dos serviços dos ministérios da Saúde e da Educação. Nestes casos, o acréscimo salarial e os retroativos a janeiro chegam, "no limite, com o processamento ordinário de março".



Os sindicatos da Função Pública reuniram ontem com Fátima Fonseca. À saída, a Frente Comum afirmou que 90% dos funcionários abrangidos pelo novo salário-base já recebiam este valor, mas por fases.



Governo dá tolerância de ponto no Carnaval

Os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, dia 5 de março. O despacho assinado pelo primeiro-ministro deverá ser publicado em Diário da República na segundafeira.



No documento, o Governo defende que "embora a terça-feira de Carnaval não conste da lista de feriados obrigatórios, existe em Portugal uma tradição consolidada de organização de festas neste período".



Ficam excluídos os "serviços que, por interesse público, devam manter-se em funcionamento".