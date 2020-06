Autoeuropa em layoff até 17 de julho

A Volkswagen Autoeuropa, a maior produtora de veículos automóveis no País, decidiu prolongar o recurso ao apoio do layoff até 17 de julho. Os trabalhadores, contudo, vão continuar a receber os salários na íntegra.









De acordo com um comunicado interno, a Comissão de Trabalhadores defendeu que “deveriam ser mantidas as condições atuais de complemento dos salários” perante o prolongamento do regime de apoio à redução de atividade de 18 de junho a 17 de julho.

A proposta já foi aceite pela administração da fábrica. Assim, cerca de mil trabalhadores do turno do fim de semana vão receber os salários na íntegra. À Lusa, a Comissão de Trabalhadores mostrou-se convicta de que este deverá ser o último período de recurso a layoff na fábrica de Palmela. Os trabalhadores iniciam logo a seguir, de 22 de julho a 16 de agosto, as habituais férias. A produção plena só deverá ser retomada após este habitual período de descanso, com quatro equipas em laboração.





Devido à pandemia de Covid-19, a Volkswagen Autoeuropa parou a produção a 17 de março. A atividade só voltou a ser retomada, de forma gradual, no final de abril. A empresa já admitiu, em diferentes momentos, ter registado quebras no volume de encomendas.