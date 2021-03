Autoridade Tributária vai investigar venda de barragens no rio Douro

Segundo apurou o CM, essa investigação, que será conduzida pela Unidade de Grandes Contribuintes, só será desencadeada após a entrega do modelo 22, a declaração que permite apurar o montante de imposto a pagar ou a receber de IRC e o lucro ou prejuízo anual das empresas. O prazo para a apresentação dessa declaração é até junho.



A Autoridade Tributária vai investigar a venda de seis barragens no rio Douro que a EDP fez ao consórcio francês Engie por 2,2 milhões de euros em dezembro de 2020.Segundo apurou o, essa investigação, que será conduzida pela Unidade de Grandes Contribuintes, só será desencadeada após a entrega do modelo 22, a declaração que permite apurar o montante de imposto a pagar ou a receber de IRC e o lucro ou prejuízo anual das empresas. O prazo para a apresentação dessa declaração é até junho.

Em causa está não só a isenção do pagamento do imposto de selo (no valor de 110 milhões de euros), mas também o próprio IRC do grupo, e o IMI e IMT das barragens.





Esta terça-feira, o CEO do Grupo EDP respondeu perante a Comissão de Ambiente no Parlamento e afirmou que “não fazemos planeamento fiscal. Não foi uma operação montada com planeamento fiscal. Simplesmente não existiu”.



Miguel Stilwell defendeu que existe “um racional económico para o negócio”, e que o comprador “queria adquirir uma empresa que funcionasse”. O mesmo responsável admitiu não ter avisado previamente a AT porque “não era uma obrigação da EDP fazê-lo”, defendeu que “neste tipo de negócio não é devido o pagamento de imposto de selo”, invocando uma diretiva comunitária e um entendimento da AT.



Saiba mais

‘Águas profundas’ e a Camirengia



Os franceses fizeram em Portugal a sociedade ‘Águas Profundas’ para comprar as barragens. A EDP constituiu a empresa Camirengia para onde passou as seis barragens, vendendo depois a empresa à ‘Águas Profundas’. n







Seis



São as barragens envolvidas no negócio com uma capacidade de 1,7 gigawatts: Foz Tua, Baixo Sabor, Feiticeiro, Miranda, Bemposta e Picote.





Fiscalizados todos os anos



A Unidade de Grandes Contribuintes fiscaliza todos os anos os impostos pagos pela EDP. Agora haverá lugar a uma investigação aprofundada.





Grupo paga 400 milhões/ano em impostos



“A EDP pagou 70 milhões em impostos pela venda das barragens. Por ano, o grupo paga 400 milhões de euros em impostos em Portugal”, disse terça-feira Miguel Stilwell na audição parlamentar. O CEO da EDP negou sempre que o negócio tenha sido um exemplo de “planeamento fiscal agressivo”, adiantando que “os compradores queriam a figura da cisão para tudo continuar a funcionar no dia seguinte. Não há vendas de barragens a avulso”.