O presidente-executivo do Novo Banco, António Ramalho, admitiu que o aval dado por Luís Filipe Vieira para a dívida da Promovalor "vale mais não executado do que executado".No Parlamento, o banqueiro explicou que o património pessoal do presidente do Benfica foi avaliado "duas vezes". Na primeira, foi identificado um palheiro. Na segunda, uma moradia e uma loja.