Avaliação bancária na habitação sobe 24 euros em maio

O valor dado pelos bancos às casas, entre apartamentos e moradias, voltou a aumentar em maio, atingindo 1380 euros por metro quadrado. Um aumento de 13,9% face ao mesmo período do ano passado e mais 24 euros do que em abril, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).O valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1529 euros/m2, tendo aumentado 15,3% relativamente a maio de 2021. Os valores elevados foram encontrados no Algarve (1840 euros/m2) e na Área Metropolitana de Lisboa (1825 euros/m2), tendo o Alentejo registado o valor mais baixo (973 euros/m2). O Algarve apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (20,6%), tendo a região da Madeira apresentado o menor (9,8%).Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 1104 euros/m2 em maio, um acréscimo de 9,1% ao período homólogo de 2021 com os valores mais elevados a registarem-se na Área Metropolitana de Lisboa (1847 euros/m2) e no Algarve (1842 euros/m2).O INE teve em conta 33 130 avaliações bancárias, o que representa um acréscimo de 8% face ao mesmo período do ano anterior, das quais 21 215 foram apartamentos e 11 915 moradias.Em comparação com o período anterior, realizaram-se mais 787 avaliações bancárias, ou seja, mais 2,4%.As taxas Euribor mantiveram-se esta segunda-feira a três e a seis meses e desceram, de novo, a 12 meses, face a sexta-feira. A Euribor a seis meses, que entrou em terreno positivo a 6 de junho, manteve-se esta segunda-feira em 0,223%, contra 0,291% em 17 de junho, um máximo desde setembro de 2014. No mesmo sentido, a Euribor a 3 meses voltou esta segunda-feira a ser fixada em 0,218%. No prazo de 12 meses, a taxa caiu para 0,948%, menos 0,027 pontos e contra 1,124% em 17 de junho, um máximo desde agosto de 2012.