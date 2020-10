O valor a que os bancos avaliam as casas no âmbito da concessão de crédito à habitação interrompeu uma tendência de subidas que já se mantinha há cinco meses. Em setembro, o valor mediano do metro quadrado ficou nos 1.128 euros, o mesmo valor já registado em agosto.



Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgados esta quarta-feira, 28 de outubro, confirmam a tendência de desaceleração dos valores atribuídos pela banca às casas que já se verifica há vários meses.



