O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 1491 euros por metro quadrado em abril de 2023, mais oito euros do que o observado em fevereiro. O valor dos apartamentos da tipologia T2 subiu 17 euros, para 1679 euros/m2, tendo os T3 subido sete euros, para 1489 euros/m2.



A informação divulgada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostra que o valor das avaliações pedidas no âmbito de crédito à habitação subiu 10% em abril face ao mesmo período do ano passado.









Ver comentários