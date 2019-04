Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Avaliação que os bancos fazem das casas atinge novo recorde

Metro quadrado está nos 1247 euros a nível nacional, mais 6,9% do que há um ano.

Por Wilson Ledo | 09:40

É um novo recorde na avaliação que os bancos fazem das casas na altura de conceder crédito. O valor do metro quadrado em Portugal fechou março nos 1247 euros, mais 80 euros ou 6,9% do que no mesmo mês de 2018.



Trata-se do valor mais alto desde que o Instituto Nacional de Estatística (INE) começou a compilar estes dados, em 2002. O indicador segue ainda uma tendência de subida há 24 meses consecutivos.



A contribuir para a valorização dos imóveis pelos bancos estão, sobretudo, os apartamentos: a nível nacional, o metro quadrado está agora nos 1320 euros, mais 102 euros ou 8,4% do que há um ano. Já nas moradias, o ritmo de crescimento é menos acentuado.



Este formato de habitação estava avaliado, em março, nos 1128 euros por metro quadrado. São mais 51 euros ou 4,7% em termos homólogos.



Face a março de 2018, todas as regiões registaram subidas na avaliação bancária feita às casas.



Algarve, Grande Lisboa, Madeira, Alentejo Litoral e Grande Porto ficaram acima da média nacional. O Algarve mantém-se como a região mais cara: o preço do metro quadrado subiu 12,6%, para os 1647 euros. É também a maior subida em termos homólogos: 184 euros.



PORMENORES

Abaixo dos mil euros

Só há uma região e um formato de habitação em que os bancos avaliam o metro quadrado abaixo dos mil euros: nas moradias da região Centro (983 euros).



Apartamentos

A avaliação mais alta nos apartamentos acontece no Algarve: 1665 euros por metro quadrado. A mais baixa tem lugar no Alentejo: 1038 euros.



Grande Lisboa

Preço do metro quadrado na Área Metropolitana de Lisboa está nos 1527 euros, mais 107 euros do que há um ano, mostram os dados do INE.