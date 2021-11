O desconto de 50% no Imposto Único de Circulação (IUC) para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem, aprovado pelo Governo em Conselho de Ministros, deverá ter luz verde do Parlamento na próxima sexta-feira.Antes, no plenário de quarta-feira, os deputados discutem esta proposta e uma outra, também do Executivo, que alarga a majoração em 20% dos custos com combustíveis em sede de IRC para a generalidade do setor dos transportes rodoviários.