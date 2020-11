As medidas de apoio forçadas pela pandemia agravaram o desequilíbrio da economia portuguesa. O alerta foi deixado esta quarta-feira pela Comissão Europeia, que vai agora avançar com uma avaliação mais profunda ao estado País. Já a proposta do Orçamento do Estado para 2021 recebeu luz verde de Bruxelas, faltando agora a aprovação no Parlamento nacional.









Portugal integra uma lista de 12 economias que já vinham apresentando riscos de desequilíbrio macroeconómico, tendo estes sido agravados pela pandemia. As conclusões da análise aprofundada, desenvolvida pelos serviços da Comissão Europeia, só serão conhecidas em abril de 2021. Contudo, já é possível antever uma forte subida no nível de endividamento público e privado.

Ao aprovar esta quarta-feira a proposta do Orçamento do Estado para 2021, a Comissão Europeia considerou que as contas portuguesas para próximo ano estão “globalmente em conformidade” com as recomendações comunitárias deixadas no verão. Uma vez que no próximo exercício orçamental não se vão aplicar limites de défice devido à pandemia, os técnicos europeus focaram-se sobretudo na avaliação do caráter temporário das medidas de apoio à economia. Neste âmbito, Portugal destacou-se como um exemplo a seguir pelos conselhos comunitários, uma vez que a resposta nacional assenta sobretudo em medidas temporárias, que têm permitido “amparar” o impacto da crise. Apesar desta nota positiva, Bruxelas recomenda ao País que reveja regularmente “a utilização, eficácia e adequabilidade” das mesmas, já a pensar no período de retoma pós-pandemia, para assim garantir um equilíbrio orçamental e juros baixos no financiamento.





O aviso a Portugal foi partilhado com outros países cuja dívida representa um peso elevado. Na avaliação de outono, a Comissão Europeia insiste que a leva de apoios não deve colocar em causa a “sustentabilidade orçamental no médio prazo”.



PORMENORES



Apoios valem 4,2% do PIB

As medidas adotadas pelos países da Zona Euro para apoiar a economia pesam 4,2% do PIB este ano e 2,4% em 2021, segundo cálculos de Bruxelas. São sobretudo medidas para mitigar perdas de rendimentos.



Sem limite de défice

Devido à pandemia, a Comissão Europeia suspendeu este ano as regras orçamentais, concretamente o limite de défice de 3% do PIB aplicado aos países.



Votação final no dia 26

A votação final global da proposta de Orçamento de Estado português para 2021 será a 26 de novembro. A aprovação não está ainda garantida.



Comissão deixa aviso para dois desafios

Nesta avaliação de outono, os técnicos europeus ressalvam que a economia portuguesa enfrenta dois grandes desafios: a baixa produtividade e o baixo nível de investimento.



Bloco quer "passo" do Governo para voltar a conversar

O Bloco de Esquerda mostrou-se esta quarta-feira disponível para conversar com o Governo sobre o Orçamento de 2021. "Faz falta agora o Governo e o PS darem um passo", afirmou Catarina Martins. O partido apresentou 12 propostas de alteração.



Plano europeu em suspenso com veto

Os líderes europeus voltam a reunir-se esta quinta-feira, por videoconferência. O objetivo será tentar superar o veto da Hungria e da Polónia que colocou em suspenso a bazuca europeia para relançar a economia, onde se integra o fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros.



5,4 milhões de jovens europeus desempregados

A Comissão Europeia considera que o aumento do desemprego juvenil na Europa, por causa da crise económica, é "dramático". Existem 5,4 milhões de jovens desempregados ou fora do mercado, e foram perdidos 4,1 milhões de contratos temporários.