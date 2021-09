A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados avisa que as mudanças nos escalões de IRS só serão sentidas pelas famílias se existir uma revisão das tabelas da retenção na fonte. “As pessoas só sentirão o impacto no dia a dia se houver alterações na retenção na fonte”, afirma Paula Franco.Os especialistas ouvidos pelo CM reforçam que, sem conhecer os limites de cada escalão e as taxas a aplicar, é impossível calcular, nesta fase, o impacto do alívio fiscal no bolso dos portugueses.