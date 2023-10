Um orçamento fiscalmente "simples" e com efeitos "diretos". Foi esta a filosofia do Governo no alívio fiscal consagrado nas contas do Estado para 2024 que serão entregues no Parlamento esta terça-feira.

Baixa do IRS beneficia salários até 2 mil euros brutos



O Governo vai atualizar quer os escalões, quer as taxas, e será esta a combinação que deve aliviar os impostos pagos pelas famílias, apurou o CM junto de fonte oficial do Ministério das Finanças.









