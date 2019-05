Baixa histórica de juros na dívida de longo prazo

Evolução dos juros da dívida do Estado a 10 anos

Os juros do dinheiro emprestado a 10 anos por investidores nacionais e estrangeiros ao Estado português atingiram nos dois últimos dias valores mínimos históricos, situando-se abaixo de 1%. Esta sexta-feira, a taxa atingiu 0,993%, próximo do valor pedido a Espanha (0,835) e muito abaixo do juro exigido a Itália (2,584%).A ajudar Portugal têm estado, nomeadamente, o bom desempenho das contas públicas e o programa de compras de dívida pelo Banco Central Europeu. As sucessivas melhorias do rating da República também ajudam a explicar a baixa da taxa de juros e a maior capacidade do País em conseguir financiar-se a custos mais baixos.Esta sexta-feira foi a vez da Fitch se pronunciar sobre a notação financeira da dívida nacional, mantendo-a no segundo nível acima de ‘lixo’, mas com com a perspetiva de a poder subir na próxima análise, que será tornada pública a 22 de novembro deste ano.Em plena crise, no início de 2012, os juros pedidos para a compra de dívida portuguesa a 10 anos disparam para valores nunca antes atingidos, chegando a quase 16,4%. Já em fevereiro deste ano, baixaram pela primeira vez dos 1,5% e, desde então, não deixaram de cair. Esta sexta-feira, pelo segundo dia consecutivo, a taxa de juros pedida pelos investidores para comprarem dívida portuguesa foi inferior a 1%.A agência Fitch reviu esta sexta-feira em alta o rating de Portugal de "estável" para "positivo", justificando a decisão com a melhoria da consolidação orçamental e com a trajetória de redução do rácio da dívida pública sobre o Produto Interno Bruto, que segundo o Ministério das Finanças deverá diminuir para perto de 100% do PIB em 2023. O rating é uma classificação atribuída à qualidade da dívida que é emitida por empresas e estados.