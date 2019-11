Banca arrecada seis milhões de euros por dia em comissões

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Fechadas as contas do terceiro trimestre de 2019, no acumulado do ano os cinco maiores bancos portugueses cobraram em comissões o montante expressivo de quase 1600 milhões de euros, o equivalente a uma verba diária de seis milhões de euros, uma subida de pouco mais de 1%, face ao valor encaixado (1580 milhões ) no mesmo período do ano passado.