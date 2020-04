Banca assume "compromisso inequívoco" de apoiar economia portuguesa durante pandemia

presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Caixa Geral de Depósitos, CGD, Rádio Renascença, Fernando Faria de Oliveira, Tribunal Constitucional, Governo, Comércio, Cavaco Silva, Ministério das Finanças, Estatuto do Gestor Público, Lei do Orçamento do Estado, APB, Novo Banco, António Ramalho, Conselho de Administração da CGD, economia, negócios e finanças, serviços financeiros, banca, política FOTO: Luís Vieira