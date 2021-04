O número de contratos para a compra de habitação própria com mutuários com idade acima dos 50 anos tem vindo a diminuir de forma gradual, tendo caído de 13,2% em 2017 para 10,5% em 2020, segundo dados do Banco de Portugal (BdP) a que oteve acesso. Uma redução a que não será alheia a entrada em vigor, em julho de 2018, de regras mais restritivas na concessão de crédito para adquirir casa ...