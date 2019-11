Banca portuguesa perde 16 mil empregos

Agências bancárias por distrito

Desde 2008, perderam-se mais de 16 mil postos de trabalho no setor bancário, a maioria deles na atividade doméstica. Os dados históricos esta segunda-feira publicados pelo Banco de Portugal mostram que em 2008, ano em que rebentou a crise mundial, eram 78 963 os trabalhadores da Banca – a exercer funções no País ou no estrangeiro. No final de 2018, o número tinha recuado para apenas 62 895 bancários: são menos 16 068 postos no setor."O peso do setor bancário no total do emprego tem diminuído na generalidade dos países, e esse peso é inferior em Portugal, traduzindo a menor dimensão do setor na economia portuguesa", sublinha a análise do supervisor financeiro, concluindo que, em 2018, na área do euro, por cada mil pessoas, "5,4 trabalham no setor bancário". Em Portugal, esse valor desce para 4,5 bancários em cada mil trabalhadores.A par do corte no número de trabalhadores, também o mapa das agências se tem reduzido drasticamente, após ter crescido exponencialmente com a expansão do setor na década de noventa. Na última década, desapareceram 2237 sucursais em Portugal: em 2008 eram 6291, diminuindo para 4054 no final do ano passado.As zonas do Interior do País até foram poupadas: apesar de se ter reduzido a presença bancária nesses locais, os maiores cortes tiveram lugar nos grandes centros urbanos. Lisboa registou o maior corte, com menos 641 agências numa década, seguida do Porto, que perdeu 397. Aveiro (com menos 151 sucursais), Braga (com menos 137), Setúbal (com menos 132) e Faro (com menos 127) lideram os cortes. Pelo contrário, o distrito de Portalegre apenas perdeu 16 agências, Évora 27, Beja 23 e Guarda 19. Já Viseu e Viana perderam 55 e 52 estabelecimentos, respetivamente. A crise não afetou logo em 2008 o mapa das sucursais, já que em 2010 foi registado o pico: 6500 agências no País.No espaço de 10 anos, o número de caixas automáticas para levantamento de dinheiro foi reduzido em 2068 unidades. Em 2008 estavam instaladas no País 13 637 máquinas ATM, enquanto no final do ano passado apenas havia 11 569 caixas, segundo o Banco de Portugal. Em sentido contrário, tem aumentado o número de terminais de pagamento automático: eram 322 336 em 2018, mais 40 mil do que em 2010.