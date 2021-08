A Banca está proibida de subir os juros e as comissões às famílias em dificuldades nos créditos abrangidos por moratórias bancárias, no âmbito das medidas de apoio aprovadas pelo Governo.Segundo um decreto-lei esta sexta-feira publicado em Diário da República e que entra este sábado em vigor, são reforçadas as garantias para mais de 243 mil famílias que têm empréstimos em moratória no valor de 14,4 mil milhões de euros, segundo os números de junho do Banco de Portugal.