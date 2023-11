Os bancos receberam cerca de 380 pedidos por dia para fixar a prestação do crédito à habitação, ao abrigo do novo mecanismo aprovado pelo Governo. Na quinta-feira, na iniciativa ‘Banca do Futuro’, do ‘Negócios’, os responsáveis do BPI, Novo Banco, Millennium BCP e Caixa Geral de Depósitos (CGD) revelaram que houve milhares de pedidos de congelamento em duas semanas, depois de a medida ter entrado em vigor a 2 de novembro.









