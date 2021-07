Banca vai despedir três mil trabalhadores

O s principais bancos têm em curso processos de despedimento ou rescisões, que poderão ditar a saída de mais cerca de três mil trabalhadores do setor, admitiram ao CM fontes bancárias. O elevado número de pessoas envolvidas, depois de anos de reduções dos quadros, levou os sete sindicatos da Banca a unirem-se e a marcarem um protesto para amanhã, junto ao Parlamento.A saída de trabalhadores é transversal a várias instituições que operam em Portugal, mas com maior impacto nos cinco maiores bancos, que concentravam no final do ano passado 61% do total de trabalhadores do setor. Neste quadro destaca-se o Millennium BCP que já anunciou a saída de cerca de mil trabalhadores e o Santander, cuja redução está próxima dos 700 profissionais.Trata-se de um momento “profundamente inusitado, desproporcionado e desumano” para os trabalhadores, afirma ao CM Paulo Marcos, presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários. Mostra, acrescenta, como “estes trabalhadores - que ainda há pouco se viu serem incansáveis a preparar as moratórias - agora são violentamente descartáveis”.