Banco Central Europeu alerta banca para desafios financeiros e abrandamento económico

O BCE alertou esta terça-feira os bancos para uma série de desafios financeiros, inflacionistas, geopolíticos e de abrandamento económico, preocupações agravadas pela desilusão do mercado com as medidas que podem afetar a rentabilidade dos bancos, incluindo os impostos sobre o setor.

Na sua última conferência de imprensa como presidente do Conselho de Supervisão do BCE (Banco Central Europeu), Andrea Enria referiu que os bancos terão de enfrentar os desafios de condições financeiras mais restritivas, inflação persistentemente elevada, tensões geopolíticas e previsões macroeconómicas que apontam para um abrandamento acentuado da atividade económica.

Enria argumentou que, num contexto de rápidos ajustamentos macroeconómicos e de incerteza acrescida, os investidores estão a olhar para além das métricas regulamentares e dos indicadores-chave de desempenho padrão, examinando "o valor económico dos bancos e procurando quaisquer sinais de fraqueza nos seus modelos de negócio".

Durante a apresentação dos resultados do processo de análise e avaliação para fins de supervisão de 2023, afirmou que é provável que a normalização da política monetária afete ainda mais os custos de financiamento e as margens de juro dos bancos no futuro.

A rendibilidade será também ameaçada por riscos emergentes em sentido descendente, incluindo o risco de crédito e as perdas de justo valor, acrescentou.

"Estas preocupações - a par da desilusão dos investidores com o facto de alguns governos estarem a introduzir impostos, taxas ou outras políticas públicas que afetam negativamente os lucros líquidos dos bancos - refletem-se também no facto de as atuais avaliações de mercado dos bancos da zona euro não terem subido substancialmente acima dos níveis anteriores à pandemia", afirmou Enria.

"Apesar dos progressos realizados nos últimos anos, a persistência de rácios preço/valor contabilístico baixos indica que os investidores continuam céticos quanto à sustentabilidade a longo prazo dos elevados lucros dos bancos", sublinhou.