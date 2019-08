Banco Central Europeu dá folga a clientes com spread até 0,5%

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para quem tem um empréstimo à habitação dos mais antigos, será uma lufada de ar fresco. O anunciado corte de juros do Banco Central Europeu (BCE), que deverá ter lugar em setembro, vai beneficiar mais famílias.Segundo a Deco, os contratos com spread – a margem financeira do banco – até 0,5% deverão passar a ser abrangidos pelos juros negativos. Na prática, passam a só amortizar o financiamento.